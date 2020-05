La reine Mathilde et la princesse Eleonore se sont rendues jeudi après-midi au restaurant pour sans-abri Kamiano, géré par la communauté de fidèles catholiques de Sant' Egidio à Bruxelles. En raison de la crise du coronavirus, celui-ci propose désormais des colis à emporter. La reine et la princesse se sont entretenues avec des personnes précarisées et ont participé à la distribution.La reine Mathilde avait déjà visité le siège de Kamiano à Anvers l'an dernier. Jeudi, elle a emmené sa plus jeune fille, la princesse Eleonore, au restaurant pour sans-abri situé dans le centre de Bruxelles. Une initiative plutôt exceptionnelle tant il est rare que les souverains soient accompagnés de leurs enfants lors de leurs activités. La princesse, âgée de 12 ans, avait pour l'occasion réalisé un gâteau qu'elle a partagé avec les personnes présentes. Depuis le début de la crise sanitaire, la demande de soutien a fortement augmenté, a souligné le porte-parole de la communauté de Sant' Egidio, Jan De Volder. Le restaurant propose désormais des repas deux fois par semaine, les lundi et jeudi soir. Entre 80 et 100 personnes en bénéficient à chaque fois. Bien qu'il ne soit plus possible de manger à l'intérieur, quelques tables ont été installées dans la cour. La Reine a eu quelques mots pour souligner le courage des personnes précarisées. Elle leur a également offert des masques de protection artisanaux. (Belga)