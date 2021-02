Coronavirus - La République tchèque réimpose 14 jours d'état d'urgence sanitaire

Le gouvernement tchèque a décidé dimanche de réimposer l'état d'urgence sanitaire pour deux semaines en raison de l'évolution inquiétante du nombre de contaminations au coronavirus dans le pays.La décision, qui offre une base juridique pour fermer les magasins et imposer un couvre-feu, sera valide pour quatorze jours à partir de demain/lundi. La mesure a été imposée à la demande des représentants des 14 régions administratives du pays, en ce compris celle de la capitale Prague. Le Parlement tchèque venait pourtant de refuser d'étendre l'état d'urgence, lequel était en place depuis octobre et venait à expiration à minuit ce dimanche normalement. La décision du gouvernement pourrait dès lors être renvoyée devant la Cour constitutionnelle. Mais sans maintien des règles actuelles, 20.000 personnes supplémentaires pourraient mourir dans le pays, a toutefois averti le biologiste Jaroslav Flegr. La situation sanitaire est particulièrement critique dans les régions de Cheb et Sokolov, le long de la frontière avec l'Allemagne, et celle de Trutnov, à la frontière polonaise. La République tchèque a recensé plus d'un million de cas positifs au corona depuis le printemps dernier, dont un peu plus de 18.000 morts. (Belga)

