Coronavirus - La RTBF va consacrer 13 millions à la relance du culturel et de l'audiovisuel

La RTBF a annoncé vendredi qu'elle va consacrer plus de 13 millions d'euros à un plan de relance des secteurs culturel et audiovisuel belges francophones, touchés par les mesures de confinement. Ce plan, adopté vendredi par le conseil d'administration de la radio-télévision publique, vise tant les émissions radio et télévisées que numériques, pour faire connaître les activités culturelles qui se développent dans les régions.Les principales initiatives du plan concerneront notamment "la soirée extraordinaire du Concours Reine Elisabeth", une édition spéciale multimédia du Festival Musiq3 en présence des artistes belges initialement programmés, une programmation d'artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur l'ensemble des radios RTBF, cinq showcases exclusifs dans des petites salles partenaires et quatre dans l'auditorium de Classic21, dix captations supplémentaires de spectacles des arts de la scène et des podcasts littéraires originaux, mettant en lumière une trentaine d'auteurs de littérature belge contemporaine. (Belga)

