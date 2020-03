Coronavirus - La Russie va envoyer spécialistes et équipements en Italie

La Russie va envoyer en Italie des spécialistes et des équipements pour l'aider à lutter contre le nouveau coronavirus, après un record de près de 800 morts en 24 heures dans la péninsule, a annoncé samedi le Kremlin.Le président russe Vladimir Poutine "a confirmé la volonté de la Russie d'apporter une assistance nécessaire de manière opérationnelle et a en a donné les détails concrets", au cours d'un entretien téléphonique samedi avec le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, selon un communiqué du Kremlin, cité par les agences de presse russes. La Russie va notamment envoyer à l'Italie "des moyens de protection, des systèmes mobiles (...) pour la désinfection par aérosol des transports, des équipements médicaux", ainsi qu'y dépêcher "des spécialistes pour apporter une assistance pratique dans les zones les plus touchées" par la pandémie, précise le communiqué. Les deux dirigeants se sont mis d'accord pour "une coopération étroite dans la lutte contre le coronavirus", ajoute-t-il. Cette annonce intervient au moment où l'Italie a enregistré samedi un nouveau record de décès en 24 heures, avec 793 morts, ce qui porte à 4.825 le nombre des personnes qui y ont été tuées par le nouveau coronavirus en un mois, selon les chiffres de la protection civile. En Russie, 306 cas de Covid-19 ont été officiellement enregistrés à ce jour, mais aucun décès. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.