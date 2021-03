Coronavirus - La Slovénie décrète un nouveau "confinement"

La Slovénie, qui avait assoupli en février les mesures de restrictions afin de lutter contre le Covid-19, a décidé dimanche un nouveau confinement partiel et un durcissement des mesures aux frontières face à la "situation alarmante" des pays voisins.Les magasins non essentiels, les institutions culturelles et religieuses seront fermés du 1er au 12 avril, les rassemblements interdits et les déplacements limités à sa région de résidence. Les entreprises sont par ailleurs appelées à passer au télétravail dans la mesure du possible. Les écoliers devront aussi rester à la maison et suivre les cours à distance. "Nous sommes dans une course contre la montre", a déclaré le Premier ministre conservateur Janez Jansa lors d'une conférence de presse. "Nous espérons un impact positif du confinement après le 12 avril". Dès ce lundi, les habitants ne pourront plus quitter le territoire, à l'exception de ceux pouvant fournir un certificat de vaccination ou d'immunité post-infection. "Nous atteindrons un niveau suffisant de vaccination pour endiguer l'épidémie en juin seulement", a souligné M. Jansa. "D'ici là, nous devons donc prendre toutes les mesures nécessaires pour contenir la propagation du variant britannique". A ce jour, quelque 200.000 personnes ont reçu au moins une dose, soit 10% des deux millions d'habitants, selon des données officielles. Ce petit pays a enregistré un peu plus de 4.000 décès depuis l'émergence de la pandémie, ce qui en fait un des pays les plus touchés de l'Union européenne par rapport à sa population, avec 193 décès pour 100.000 habitants. Le nombre de contaminations a augmenté au cours des dernières semaines, passant de 750 cas quotidiens au plus bas de février à 950 actuellement, tandis que la situation dans les pays alentours des Balkans et de l'Europe centrale s'est fortement détériorée. (Belga)

