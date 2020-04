La Suède doit se préparer, selon son Premier ministre, à des milliers de morts causés par le Covid-19. "Nous allons compter les morts par milliers", a expliqué Stefan Löfven dans une interview au journal Dagens Nyheter. Le Premier ministre se base sur l'expérience des autres pays ainsi que sur l'expansion de la maladie en Suède.Stefan Löfven a encore averti que la pandémie pourrait durer "des mois et non des semaines". "Nous devons garder cette perspective à l'esprit." Le Premier ministre suédois a également expliqué que le pays avait choisi d'aplatir la courbe de contagion pour éviter une augmentation spectaculaire des soins de santé. "Cela signifie également que nous aurons plus de personnes très malades qui auront besoin de soins intensifs, et nous aurons beaucoup plus de décès", selon M. Löfven. La Suède, qui compte dix millions d'habitants, a enregistré 6.078 contaminations et 333 décès. (Belga)