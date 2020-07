Coronavirus - La Suède passe en zone rouge

Les Affaires étrangères belges ont mis à jour dimanche après-midi leurs conseils aux voyageurs partant ou revenant de l'étranger, dans le contexte de la pandémie de coronavirus (Covid-19). La Suède passe ainsi en zone rouge. Les voyages non-essentiels vers ce pays sont donc désormais interdits. Un dépistage et une quarantaine sont obligatoires au retour. Le Grand-Duché de Luxembourg passe en outre en zone orange dans le sens des retours. Une vigilance accrue y est recommandée.La Belgique interdit désormais les voyages vers la Suède, la Finlande, la Norvège et Malte. Plusieurs zones du Portugal, de l'Espagne, ainsi que la ville de Leicester au Royaume-Uni figurent également en zone rouge. La zone orange "départs" comprend les pays qui demandent un test obligatoire à l'arrivée (Chypre, Danemark pour le Groenland et les Îles Féroé et l'Islande) et/ou une quarantaine (Islande et Irlande). Une vigilance accrue est aussi demandée aux voyageurs provenant de plusieurs pays dont le Grand-Duché de Luxembourg. L'accès à ce pays voisin n'est toutefois pas interdit et les travailleurs qui doivent s'y rendre sont toujours autorisés à y entrer. "Ils doivent cependant savoir qu'ils se trouvent sur un territoire où le taux d'infections est supérieur à celui que l'on connaît en Belgique", a précisé à Belga un porte-parole des Affaires étrangères. "Nous appelons à une vigilance accrue et à un respect scrupuleux des mesures sanitaires (port du masque, gestes barrières, distanciation). Si la personne développe des symptômes (toux ou perte d'odorat par exemple), elle doit en parler à son médecin et se placer en auto-isolement." Selon les chiffres rapportés par la presse luxembourgeoise dimanche, le pays a enregistré 83 nouvelles contaminations en 24 heures et un nouveau décès, le premier depuis 47 jours. D'autres pays ou régions ont été placées en zone orange pour les retours: la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie ainsi que la Haute-Autriche (Autriche), l'Aragon et la Catalogne (Espagne), le Trentin (Italie), l'Algarve et l'Alentejo (Portugal), la Moravie-Silésie (Tchéquie), la Silésie (Pologne), les Midlands, le Nord-Est et Yorkshire, le nord du Pays de Galles et l'Irlande du Nord (Royaume-Uni) et le Tessin (Suisse). (Belga)

