Les autorités suédoises ont annoncé jeudi l'installation d'un hôpital de campagne à Stockholm ce week-end, qui accueillera des patients malades du nouveau coronavirus.Installé sur le territoire d'un centre d'expositions de la banlieue sud d'Alvsjo, cet hôpital va dans un premier temps accueillir 140 patients et verra sa capacité augmenter jusqu'à 600 lits en cas de besoin. La Suède recense 282 décès sur 5.466 cas confirmés d'infections au Covid-19. Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, la Suède ne testant que les cas graves et les personnels de santé. Parmi ces contaminations, 179 décès ont été enregistrés dans la capitale, 143 personnes se trouvent actuellement en soins intensifs et 572 autres sont hospitalisées dans d'autres unités de soins. La Suède a attiré l'attention du monde entier en optant pour une méthode plus douce que la plupart des autres pays européens pour endiguer la propagation de la pandémie, en maintenant son économie en ordre de marche et en se refusant à prendre des mesures de confinement. Ecoles, cafés, restaurants et salles de gym restent ouverts, mais les autorités invitent les personnes de plus de 70 ans et les personnes à risque à rester chez elles, et ont interdit les rassemblements de plus de 50 personnes. (Belga)