Coronavirus - La Thaïlande enregistre 89 nouveaux cas

La Thaïlande a confirmé 89 nouvelles contaminations au Covid-19, troisième record journalier cette semaine. Le pays compte pour l'instant 411 cas.Selon les données du ministère de la santé, publiées samedi, une personne testée positive est décédé, 366 sont hospitalisées et 44 autres ont pu rentrer chez elles. Parmi les nouvelles contaminations, 51 personnes ont été en contact avec d'autres testés positifs et 32 se sont retrouvée dans un stade de boxe où une épidémie a été constatée, a précisé le ministre. Les 38 autres sont des nouveaux cas importés. Le gouvernement a annoncé mardi une série de mesures pour contenir la propagation du coronavirus, dont l'annulation d'un jour férié, la fermeture des écoles et d'autres lieux de Bangkok. Samedi, la compagnie à bas coûts Thai AirAsia a annoncé qu'elle suspendait tous ses vols internationaux depuis et vers la Thaïlande du 22 mars au 25 avril. A partir de dimanche, toute personne arrivant dans le pays doit présenter un certificat médical. (Belga)

