Coronavirus - La ville de Bruges lance un baromètre de fréquentation

La ville de Bruges a lancé vendredi un baromètre de fréquentation, a-t-elle annoncé vendredi au cours d'une conférence de presse. Ce baromètre utilise le signal émis par les GSM actifs dans la zone commerciale de la Venise du nord pour calculer en temps réel sa fréquentation, ainsi qu'au long du parcours lumineux Wintergloed, qui a attiré les foules.L'outil doit permettre de limiter l'affluence dans le centre-ville et le long des illuminations dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus. "Cela permettra d'offrir aux visiteurs de Bruges une image réaliste de la fréquentation. Le baromètre, disponible en ligne, sera facile à lire grâce à des codes couleur", a expliqué le bourgmestre Dirk De fauw. "Je conseille donc à tout le monde de le consulter avant de venir à Bruges." En outre, les rues commerçantes deviendront piétonnes chaque vendredi, samedi et dimanche de 11h00 à 18h00 jusqu'au 3 janvier afin de permettre la distanciation sociale, sauf les vendredis 25 décembre et 1er janvier, fériés. Concernant le parcours lumineux Wintergloed, un sens de promenade sera imposé aux badauds si l'affluence augmente. En cas de non-respect des règles, le parcours sera fermé, a prévenu le bourgmestre. (Belga)

