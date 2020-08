Coronavirus - La Wallonie rejoint la Flandre en zone orange sur la carte de l'ECDC

La Wallonie rejoint la Flandre en zone orange sur la carte épidémiologique européenne sous-divisée en régions du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), signale Le Soir sur son site internet dimanche soir.L'ECDC publie deux cartes relatives à la pandémie de Covid-19 différentes, une internationale, où la Belgique est colorée en orange depuis le 25 juillet, et une autre européenne seulement, où les pays sont sous-divisés en régions. Jusqu'à présent, la Wallonie était considérée comme zone "jaune" par le Centre européen et seule la Flandre était en orange. Mais depuis dimanche 2 août ce n'est plus le cas pour la région wallonne, qui est désormais aussi placée en zone "orange". La zone "orange" équivaut à un taux de 20 à 59,9 cas de Covid-19 notifiés par 100.000 habitants au cours des 14 jours, la zone "jaune" à moins de 20 cas par 100.000 habitants. (Belga)

