Coronavirus - Laos: une Vietnamienne meurt du Covid-19, premier cas mortel dans ce pays

Une Vietnamienne est décédée dimanche au Laos du Covid-19, premier décès enregistré dans ce pays communiste pauvre et enclavé des suites de la maladie, ont annoncé les médias officiels.Les autorités ont confirmé le décès des suites du Covid-19 de cette femme de 53 ans, selon le Vientiane Times. Elle travaillait dans un club de karaoké dans la capitale Vientiane et avait des problèmes de santé comme du diabète, ce qui explique que son état s'est détérioré très rapidement, selon le journal. Le ministère de la Santé a eu auparavant une consultation à distance avec l'hôpital de Vientiane mais la patiente est décédée à 01H00 du matin. Le Laos qui semblait avoir échappé à la pandémie en 2020, était passé de 49 cas de contamination début avril à 1.302 en moins d'un mois à la suite d'un foyer découvert dans un village. Le traçage avait permis de remonter la piste jusqu'à un Laotien qui était entré en contact avec des Thaïlandais et des travailleurs qui étaient revenus chez eux en provenance de Thaïlande, pays qui subit actuellement la troisième vague de l'épidémie. Vientiane avait été confinée, les autorités interdisant aux habitants de sortir de chez eux, sauf pour faire des courses et se rendre à l'hôpital. Les déplacements avaient été interdits entre la capitale et la province. Le Laos est l'un des pays les plus pauvres du Sud-Est asiatique. Selon des experts, les chiffres officiels concernant le Covid-19 en 2020 étaient probablement bas en raison d'un manque de tests. (Belga)

