Coronavirus - Le bilan de pandémie de Covid-19 à 21h00 mardi: plus de 438.000 morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 438.250 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 21h00.Plus de 8.090.290 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 3.698.500 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Depuis le comptage réalisé la veille à 21h00, 3.851 nouveaux décès et 114.921 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont les Etats-Unis avec 671 nouveaux morts, le Brésil (627) et le Mexique (439). Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 116.567 décès pour 2.124.155 cas. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 43.959 morts pour 888.271 cas, le Royaume-Uni avec 41.969 morts (298.136 cas), l'Italie avec 34.405 morts (237.500 cas), et la France avec 29.547 morts (194.217 cas). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 83.221 cas (40 nouveaux entre lundi et mardi), dont 4.634 décès. L'Europe totalisait mardi à 21h00 188.834 décès pour 2.435.017 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 81.328 décès (1.700.029 cas), l'Asie 24.105 décès (887.731 cas), le Moyen-Orient 12.234 décès (581.117 cas), l'Afrique 6.792 décès (254.085 cas), et l'Océanie 131 décès (8.739 cas). (Belga)

