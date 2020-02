Coronavirus - Le Brésil annonce un probable premier cas d'infection en Amérique latine

Un résident de Sao Paulo ayant récemment visité l'Italie est testé pour le virus Covid-19, a annoncé mardi le ministère de la Santé brésilien, évoquant un cas qui, si avéré, pourrait alors être le premier en Amérique du Sud.L'homme de 61 ans a voyagé en Lombardie, le berceau de l'épidémie en Europe, entre le 9 et 21 février dans le cadre de son emploi, a indiqué le ministère dans une déclaration mardi. L'homme présentait des symptomes identiques à celui du virus, dont de la fièvre et un mal de gorge, selon la déclaration. Le ministère indique que des mesures de précautions standards ont été prises et que le patient est en bonne condition. Le ministère a également précisé suivre les recommandations de l'Organisme mondial de la santé, en attendant les résultats. Si ceux-ci s'avèrent positifs, il s'agirait du premier cas de Covid-19 en Amérique du Sud, selon les chiffres de l'OMS. En Amérique centrale, 63 cas étaient diagnostiqués aux USA et au Canada. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.