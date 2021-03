Coronavirus - Le Brésil commande 100 millions de doses de vaccin à Pfizer

Le Brésil, où le Covid-19 a fait 278.000 morts, a commandé 100 millions de doses de vaccin Pfizer-BioNTech et 38 millions de doses de vaccin Janssen (Johnson & Johnson), a annoncé lundi le ministre de la Santé Eduardo Pazuello.Le ministre, donné partant alors que le président Jair Bolsonaro lui cherche ouvertement un successeur, a précisé lors d'une conférence de presse qu'au total le ministère de la Santé avait passé commande de 562 millions de doses pour cette année, alors que la campagne de vaccination a démarré très lentement en janvier. Au Brésil, le deuxième pays le plus endeuillé par la pandémie, avec 278.000 morts, la vaccination n'a commencé qu'à la mi-janvier, avec seulement le vaccin AstraZeneca et le CoronaVac du laboratoire chinois Sinovac, et elle se poursuit à un rythme lent en raison du manque de doses. Selon le calendrier dévoilé par le ministère, seules 13,5 millions de doses du vaccin de Pfizer devraient être livrées avant la fin du premier semestre. Le gouvernement Bolsonaro est également en négociations pour l'acquisition de 13 millions de doses auprès du laboratoire américain Moderna. (Belga)

