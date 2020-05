Le Brésil est devenu samedi le quatrième pays au monde ayant enregistré le plus de décès liés au coronavirus, avec 28.834 morts, selon le ministère de la Santé.Pays de 210 millions d'habitants, le géant sud-américain a enregistré 956 décès supplémentaire en 24 heures et un nouveau record quotidien du nombre de personnes contaminées -- 26.928 --, ce qui porte le total à 465.166 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Les trois pays officiellement les plus endeuillés sont les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Italie, la France occupant la cinquième place. L'épidémie de Covid-19 progresse désormais le plus rapidement en Amérique latine, où le Brésil est le plus touché, suivi du Pérou. Le pays andin a dépassé samedi le seuil des 155.000 cas confirmés, après avoir enregistré un nombre record de 7.386 nouveaux cas en 24 heures. Le virus y a fait 4.371 morts depuis le début de l'épidémie. (Belga)