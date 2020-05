Coronavirus - Le Brésil proche des 150.000 cas et 10.000 morts

La pandémie de coronavirus a fait au Brésil 751 morts de plus en 24 heures, un record quotidien, a annoncé vendredi le ministère de la Santé du pays le plus touché d'Amérique latine, qui totalise désormais près de 150.000 cas de contamination et 10.000 morts.Ces chiffres officiels, communiqués à la fin de chaque journée par le ministère, sont largement mis en doute par la communauté scientifique, qui évoque un bilan national jusqu'à 15 fois supérieur. Vendredi soir, le pays-continent de 210 millions d'habitants comptait officiellement 145.328 cas confirmés de covid-19 et 9.897 décès. En 24 heures, 10.222 cas supplémentaires de contamination ont été enregistrés dans ce pays qui pourrait être en juin le nouvel épicentre de la pandémie. (Belga)

