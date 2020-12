Coronavirus - Le Brésil suspend les vols en provenance du Royaume-Uni

Le Brésil va suspendre les vols en provenance du Royaume-Uni à partir de vendredi, après l'apparition d'une nouvelle souche du coronavirus dans ce pays, selon un décret publié jeudi."Les vols internationaux à destination du Brésil qui viennent ou passent par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont interdits de manière temporaire", indique le décret. Les étrangers ayant résidé au Royaume-uni au cours des 14 derniers jours sont également interdits d'entrée. Une cinquantaine de pays ont suspendu depuis dimanche les arrivées de voyageurs en provenance du Royaume-Uni après la découverte d'une nouvelle variante du coronavirus sur le territoire britannique. Le décret interdit également l'entrée au Brésil, dès jeudi, d'étrangers par voie terrestre et fluviale, à l'exception des voyageurs en provenance du Paraguay et du transport de marchandises. Il instaure aussi à partir du 30 décembre l'obligation pour les étrangers qui entrent au Brésil par voie aérienne de présenter un test PCR négatif réalisé moins de 72 heures avant l'embarquement. Le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé au monde par la pandémie, après les Etats-Unis, avec près de 190.000 décès. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.