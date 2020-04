Le cdH a remercié mercredi soir la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale (PS) d'avoir demandé un soutien de l'armée et de la protection civile face à la dégradation de la situation dans un nombre croissant de maisons de repos. Le parti centriste, dans l'opposition au Parlement wallon, se félicite aussi de l'appel qu'elle a lancé à l'ensemble du personnel médical et para-médical disponible à venir aider les équipes en place dans ces institutions."Ce lundi, mon groupe vous a adressé une lettre ouverte pour relayer les cris de détresse qui nous remontaient de toute part des maisons de repos. Ce mercredi soir, je vous remercie de déclencher un plan d'urgence en mobilisant tous les moyens utiles pour venir en aide aux équipes épuisées des maisons de repos de Wallonie, y compris en faisant appel à l'armée et la protection civile", écrit ainsi François Desquesnes, chef de groupe du cdH au Parlement wallon, sur sa page Facebook. "Au-delà des clivages majorité-opposition", le parti centriste entend appuyer l'appel à toutes celles et ceux qui ont des compétences utiles pour venir en renfort aux équipes de soins et d'accompagnement des résidents des maisons de repos. Les députés wallons cdH tiennent toutefois à pointer "l'urgence" qui existe aussi dans les centres d'hébergements pour personnes porteuses de handicap et demandent également à la ministre d'être attentive aux lieux non reconnus par l'Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq) mais qui accueillent aussi des publics fragilisés. (Belga)