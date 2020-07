Coronavirus - Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies place la Flandre en orange

La Flandre est coloriée en orange sur la nouvelle carte de l'évolution de la pandémie de coronavirus publiée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) sur son site web. Cela signifie que la région flamande a dépassé la barre des 20 contaminations par 100.000 habitants ces deux dernières semaines.La mise à jour date de vendredi. La Flandre est dès lors passée de la couleur jaune à la couleur orange, qui indique que la région compte dorénavant entre 20 et 59,9 contaminations pour 100.000 habitants. La Wallonie et Bruxelles restent elles en jaune, ce qui signifie qu'elles comptent moins de 20 cas par 100.000 habitants. Le jaune est également la couleur de presque tous les pays voisins de la Belgique, sauf pour le Luxembourg. Le Grand-Duché est affiché en rouge, soit plus de 120 infections par 100.000 habitants. (Belga)

