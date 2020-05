Le Chili a connu un nouveau record de contaminations et de décès au Covid-19 en 24H, franchissant la barre des 50.000 contaminations dont 544 décès, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.Après une semaine de hausses quotidiennes record, les contaminations ont bondi une nouvelle fois entre mardi et mercredi, avec 4.038 nouveaux cas et 35 décès supplémentaires, selon les autorités sanitaires. Le nombre de cas déclarés est désormais de 53.617. A Santiago, la capitale de sept millions d'habitants, principal foyer de la pandémie, les services de réanimation ont un taux d'occupation de 94 à 95 %, selon les autorités qui relèvent également une "augmentation très importante" des hospitalisations. Le ministre de la Santé, Jaime Mañalich, a annoncé que le confinement en vigueur depuis le 16 mai dans la capitale serait prolongé au moins jusqu'au 29 mai. "Le plus grand nombre de nouveaux cas que nous avons eu ces dernières semaines concerne la région métropolitaine, plus de 85% de ces cas correspondent à la région métropolitaine", a précisé Paula Daza, sous-secrétaire à la Santé. Mais les cas de Covid-19 sont également en augmentation dans la région de Valparaiso (centre), en particulier dans le port de San Antonio, à 120 km à l'ouest de Santiago. Dans le reste du pays, certaines communes de la région minière d'Antofagasta et d'Iquique (nord), ont été maintenues en confinement. Dans le sud, le confinement total a été décrété dans la ville de Lonquimay, dans la région de l'Araucania, "où il y a une grande concentration d'Indiens, dans une zone située loin des hôpitaux", a précisé le ministre. Le 30 avril, le pays sud-américain de 18 millions d'habitants, qui avait jusque-là misé sur des confinements partiels et progressifs, ainsi que sur une politique de dépistage massif, affichait des chiffres encourageants. Mais les experts avaient mis en garde les autorités contre tout excès de confiance, d'autant que l'épidémie, partie des quartiers les plus riches de Santiago, commençait à se propager aux zones les plus pauvres et les plus peuplées de la capitale. Avec une courbe de contaminations semblant sous contrôle, le gouvernement du président conservateur Sebastian Piñera avait encouragé une reprise de l'activité économique, avec la réouverture de certains centres commerciaux et le retour au travail des fonctionnaires. Alors que le pays enregistrait de 350 à 500 nouveaux cas par jour jusqu'à début mai, tout s'est brusquement accéléré. A partir du 9 mai, les bilans ont commencé à enfler d'un millier de nouveaux cas par jour. (Belga)