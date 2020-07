Coronavirus - Le Chili franchit le seuil des 10.000 morts

Le Chili a franchi le seuil des 10.000 morts dues au Covid-19, en additionnant les cas avérés et les cas probables comme le préconise l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), ont annoncé dimanche les autorités sanitaires du pays.Selon le bilan hebdomadaire du ministère chilien de la Santé, l'épidémie a fait 10.159 morts dans le pays, dont 7.057 ont le coronavirus pour cause confirmée et 3.102 pour cause "probable". Un autre bilan officiel, publié quotidiennement et qui ne prend en compte que les cas confirmés, recense pour sa part dimanche 6.308 décès pour 295.532 cas confirmés de contamination au coronavirus. Ce bilan quotidien est toutefois jugé moins fiable que le bilan hebdomadaire par les autorités sanitaires chiliennes elles-mêmes. Le Chili, qui compte 18 millions d'habitants, est l'un des pays d'Amérique latine les plus durement frappés par la pandémie avec le Brésil, le Mexique et le Pérou. Le président chilien Sebastian Piñera a annoncé dimanche un programme d'aides d'un montant de 1,5 milliard de dollars pour les classes moyennes, fortement touchées par la crise due au Covid-19 et population à ce jour exclue de mesures d'aide. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.