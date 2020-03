La direction du club italien de Cagliari veut reprendre l'entraînement lundi 23 mars. Radja Nainggolan et ses équipiers seront répartis en petits groupes afin de garantir le respect des mesures sanitaires.L'Italie est le deuxième pays le plus touché par le coronavirus après la Chine. Le nombre de morts est de près de 3.000. La Serie A a été le premier grand championnat de football à avoir été suspendu. Malgré le fait que la crise du coronavirus en Italie se poursuit et que le championnat est suspendu, le club sarde estime qu'il est temps de reprendre l'entraînement. L'association italienne des footballeurs n'est pas d'accord. Selon l'AIC, il est encore trop tôt pour renvoyer les joueurs sur les terrains. "Nous condamnons les clubs qui veulent reprendre l'entraînement en ces temps difficiles. Les joueurs doivent rester chez eux dans la situation actuelle". (Belga)