Coronavirus - Le coronavirus est arrivé à New York en février depuis l'Europe

Le nouveau coronavirus a commencé à se répandre à New York en février, avant le début de tests de dépistage à grande échelle, et la souche venait apparemment d'Europe, a annoncé une équipe de généticiens américains mercredi.Retracer la chaîne de transmission du virus responsable de la pandémie de Covid-19 sera utile pour façonner la réponse des pouvoirs publics lors de futures épidémies, disent les chercheurs. "Il est intéressant que, à ce stade, la majorité (des cas) semble être arrivée d'Europe, ce qui s'explique sans doute par le fait qu'on a arrêté les vols depuis la Chine", dit Adriana Heguy, généticienne à l'université de New York et responsable de l'étude. Les scientifiques ont séquencé les virus tirés de 75 échantillons prélevés dans les cavités nasales de patients de trois hôpitaux de New York. Tous les virus mutent en permanence en se répliquant, et chaque cycle provoque de petites erreurs, qui permettent aux chercheurs de reconstituer une sorte d'arbre généalogique pour reconstituer l'itinéraire d'un virus. Le premier patient analysé n'avait pas voyagé à l'étranger et avait donc attrapé le virus localement. "En observant les changements spécifiques dans son virus, nous avons été capables de dire, avec une forte probabilité, qu'il venait d'Angleterre", dit la chercheuse. L'intérêt de ces investigations génétiques est aussi clinique: peut-être que les médecins finiront par s'apercevoir que certaines souches provoquent des formes de la maladie plus sévères que d'autres, nécessitant des traitements différents. L'équipe new-yorkaise veut amplifier son programme de séquençage et monter à 200 échantillons par semaine, afin de bâtir une bibliothèque de milliers de génomes. De multiples centres de recherche dans le monde procèdent à des analyses similaires et partagent leurs données dans des bases communes. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.