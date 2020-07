Le couvre-feu décrété en province d'Anvers est entré pour la première fois en vigueur à 23H00 mercredi soir, en tant que mesure sanitaire supplémentaire pour lutter contre la propagation du coronavirus. Depuis cette heure, les établissements horeca dans toute la province ont fermé leurs portes et tout le monde doit rester à domicile jusqu'à 06H00 du matin jeudi. Seuls les déplacements essentiels sont autorisés dans l'espace public.Le couvre-feu a été annoncé lundi soir par la gouverneur de la province d'Anvers, Cathy Berx, comme mesure sanitaire spécifique à ce territoire où une reprise de l'épidémie de Covid-19 est constatée. Les autres mesures imposent entre autres le port du masque dans les lieux publics quand la distance sociale ne peut être respectée. Bien que le train de mesures spécifiques à la province, et d'autre plus strictes décrétées pour certaines communes en particulier, ait été annoncé lundi soir, les dispositions ne sont entrées en vigueur que mercredi soir car des aspects juridiques devaient encore être réglés. Les différentes zones de police locale veilleront au respect immédiat des mesures, bien que la manière de sanctionner sera encore peaufinée durant les prochains jours. (Belga)