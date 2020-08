Coronavirus - Le Covid-19 a déjà infecté 800.000 Belges

Quelque 800.000 Belges ont été contaminés par le Covid-19 ces derniers mois, soit douze fois plus que les chiffres officiels, selon une étude de l'université d'Anvers publiée samedi par De Morgen.L'université d'Anvers a effectué des analyses sur des milliers d'échantillons de sang depuis la fin du mois de mars et a établi qu'au moins 7% de la population a été infectée par le coronavirus, soit environ 782.000 personnes. "Notre analyse est peut-être une sous-estimation", ajoute le professeur d'épidémiologie Pierre Van Damme, qui a dirigé l'étude avec sa collègue Heidi Theeten. Ils évoquent plus de 800.000 infections alors que les chiffres officiels recensent 68.000 cas confirmés. Selon les chercheurs, cela montre la proportion de personnes porteuses du virus sans le savoir. "Nous manquons clairement de nombreux cas d'infection." (Belga)

