Coronavirus - Le FMI rejette une demande d'aide de plusieurs milliards de dollars du Venezuela

Le Fonds monétaire international a rejeté mardi une demande d'aide de 5 milliards de dollars réclamée par le président du Venezuela Nicolas Maduro afin de lutter contre l'épidémie de nouveau coronavirus dans son pays."Malheureusement, le Fonds n'est pas en mesure de prendre en considération cette demande", a déclaré un porte-parole, dans un communiqué. L'action du FMI est "fondée sur une reconnaissance officielle du gouvernement par la communauté internationale (...) Il n'y a pas de reconnaissance claire à ce stade" en ce qui concerne le Venezuela, a expliqué ce porte-parole. Pour Nicolas Maduro, qui vilipende régulièrement le FMI, l'enveloppe qu'il réclamait devait permettre de "contribuer significativement au renforcement de nos systèmes de détection et de réponse" au coronavirus. Pour l'heure, le Venezuela a recensé 36 cas de nouveau coronavirus et aucun décès dû à la maladie Covid-19. Avec la crise que traverse le pays aux plus grandes réserves de pétrole au monde, le système de santé est à genoux. Les hôpitaux sont vétustes, mal équipés et parfois insalubres. (Belga)

