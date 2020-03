Les ministres des Finances du G7 et ceux de l'Eurogroupe s'entretiendront cette semaine par téléphone pour "coordonner leurs réponses" face à l'impact du coronavirus sur la croissance mondiale, a indiqué lundi le ministre français, Bruno Le Maire."Nous aurons cette semaine une réunion par téléphone, parce qu'il faut éviter de trop se déplacer, des ministres du G7 pour coordonner leurs réponses", a affirmé sur M. Le Maire, qui s'est entretenu la veille avec son homologue américain, Steven Mnuchin, dont le pays préside cette année le groupe des sept pays les plus riches de la planète. "Nous aurons aussi une réunion des ministres des Finances de la zone euro pour coordonner nos réponses", a-t-il ajouté. "Il y aura une action concertée", a-t-il assuré. Le président de l'Eurogroupe, le Portugais Mario Centeno a annoncé, sur son compte Twitter, que la réunion aurait lieu mercredi par téléphone. Cette mobilisation des ministres des Finances intervient à un moment où la croissance mondiale, déjà fragilisée par la guerre commerciale, subit de plein fouet le ralentissement de l'économie chinoise et l'impact du coronavirus sur l'économie. (Belga)