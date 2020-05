Le gouvernement britannique a autorisé samedi le retour à huis clos des compétitions sportives à partir du 1er juin, après plus de deux mois d'arrêt en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé le ministre chargé des Sports Oliver Dowden."L'attente est terminée. Le sport britannique reviendra bientôt dans des conditions sûres et étroitement contrôlées", a déclaré le ministre en conférence de presse, ouvrant ainsi la voie à une reprise de la Premier League de football. La Premier League va reprendre le 17 juin, plus de trois mois après avoir été suspendu en raison de l'épidémie de Covid-19. Les matchs se joueront à huis clos. Deux matches en retard, opposant Manchester City à Arsenal et Aston Villa à Sheffield United, seront disputés le mercredi pour mettre à jour le calendrier et les 10 rencontres de la 30e journée seront ensuite jouées à partir du vendredi 19 juin. (Belga)