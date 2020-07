Coronavirus - Le Guatemala dépasse les 20.000 cas de Covid-19

Le Guatemala a dépassé jeudi les 20.000 cas de coronavirus, avec un millier de personnes contaminées au cours des dernières 24 heures, et un bilan total de plus de 800 morts depuis le début de l'épidémie, a annoncé le ministère de la Santé.Au cours des dernières 24 heures, quelque 1.061 nouveaux cas ont été répertoriés et 26 personnes ont trouvé la mort, a précisé la porte-parole du ministère, Julia Barrera. Le nombre total de cas atteint les 20.072 dans ce pays de 17 millions d'habitants où 843 décés ont été répertoriés. Ce nouveau record intervient en dépit de plusieurs mesures prises par le président guatémaltèque Alejandro Giammattei, médecin de formation, pour freiner l'épidémie: fermeture des frontières, interdiction des transports publics et couvre-feu en vigueur toutes les nuits. (Belga)

