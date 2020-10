Quelques heures après les mesures imposées par la commission de concertation du gouvernement fédéral en ce qui concerne le sport, l'Association Royale Belge de Hockey (ARBH) a été contrainte de modifier sa politique de lutte contre la 2e vague de coronavirus. Et ce plus particulièrement envers leurs clubs de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et les plus de 12 ans qui sont désormais interdits de compétitions et d'entraînements, selon les dernières déclarations du ministre-président de la FWB Pierre-Yves Jeholet (MR)."Le gouvernement wallon, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les gouverneurs des cinq provinces wallonnes viennent d'annoncer des mesures encore renforcées, par rapport aux mesures annoncées par le fédéral ce matin. Nous en sommes vraiment désolés, mais il y a aussi des mesures qui ont un impact sur le sport. Nous devrons donc une fois de plus, changer les mesures pour le hockey", a expliqué l'ARBH, qui avait déjà averti la presse quelques heures auparavant de la suspension de toutes ses compétitions adultes à partir de ce vendredi jusqu'au 19 novembre inclus, au minimum, mais avait laissé la possibilité libre de jouer jusqu'à la catégorie junior(e)s (U19). "Si toutes les rencontres U7 à U19 (inclues) prévus ce samedi 24 octobre se joueront bien comme prévues, à partir de ce dimanche 25/10 tous les matchs des catégories à partir de U14 (régionaux LFH, poules mixtes LFH-VHL et nationaux) seront interdits (après cette date, ndlr)", a conclu l'ARBH qui promet de revenir ultérieurement vers les clubs et leurs membres avec une communication plus détaillée. . (Belga)