Coronavirus - Le Japon va prolonger son état d'urgence sanitaire à Tokyo à deux mois des JO

Le Japon prévoit de prolonger son état d'urgence à Tokyo et trois autres préfectures à l'ouest du pays, a annoncé le gouvernement, alors que ces régions tentent toujours d'éradiquer une quatrième vague d'épidémie de Covid-19.Vendredi, le Premier ministre Yoshihide Suga doit annoncer une prolongation de 20 jours à Tokyo, Osaka, Kyoto et Hyogo, jusqu'au 31 mai, moins de deux mois avant le lancement des Jeux Olympiques 2020, déjà retardés d'un an, dans la capitale du pays. Le gouvernement doit aussi étendre les mesures aux préfectures d'Aichi et Fukuoka, a fait part le ministre de la revitalisation économique, Yasutoshi Nishimura à la sortie d'une réunion avec un panel d'experts. Le mois dernier, le gouvernement avait déclaré l'état d'urgence dans ces quatre préfectures du 25 avril au 11 mai, priant les bars et restaurants d'éviter de servir de l'alcool et de permettre des karaokés. Les experts ont mis en garde contre une propagation rapide de variants plus transmissible du virus, alors que moins d'un pourcent de la population de 125 millions d'habitants a été pleinement vacciné depuis le début de la campagne entamée à la mi-février. Jeudi, le Japon recensait 4.375 nouvelles infections, dont 591 à Tokyo et 747 à Osaka. Le pays a en tout enregistré plus de 620.000 cas et 10.600 décès attribués au Covid-19, un des bilans les plus élevés en Asie de l'Est. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.