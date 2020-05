Coronavirus - Le Jordanien derrière une commande de millions de masques lié à une banque "terroriste"

L'homme d'affaires jordanien qui a conclu un contrat avec le gouvernement belge pour la livraison de 15 millions de masques, via la société "boite aux lettres" luxembourgeoise Avrox, est impliqué dans une banque placée sur une liste noire en Israël, rapporte Het Laatste Nieuws samedi.Hamza Talhouni est l'un des principaux actionnaires de la Cairo Amman Bank, et son frère siège au conseil d'administration. Cette banque détient des centaines de comptes d'anciens détenus palestiniens condamnés pour des attaques terroristes. C'est sur ces comptes qu'aboutissait l'argent qu'ils percevaient pour leurs actes. L'Etat hébreu considère ces banques comme des financiers du terrorisme. L'ambassade d'Israël confirme que Cairo Amman figure sur une liste noire, bien qu'elle ait entre-temps gelé les comptes concernés. Le contrat entre l'homme d'affaires et la Belgique s'élève à au moins 40 millions d'euros. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.