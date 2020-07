Le marathon de Chicago, programmé le dimanche 11 octobre, a été annulé "en réponse aux préoccupations actuelles de santé publique suscitées par la pandémie de coronavirus", ont annoncé les organisateurs lundi.Le marathon de Chicago est l'une des six épreuves des World Marathon Majors. Avant, les marathons de New York et de Boston avaient également été annulés aux Etats-Unis, comme celui de Berlin en Allemagne. Seul le marathon de Londres (reporté d'avril au 4 octobre) reste maintenu, alors que celui de Tokyo (1er mars) est le seul à s'être disputé. Le Kenyan Lawrence Cherono chez les messieurs et sa compatriote Brigid Kosgei chez les dames s'étaient imposés l'an passé. (Belga)