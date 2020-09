Coronavirus - Le Mexique enregistre plus de 70.000 morts

Le Mexique a dépassé vendredi le seuil des 70.000 morts du Covid-19, un bilan supérieur aux projections les plus pessimistes des autorités sanitaires pendant la pandémie.Au cours des dernières 24 heures, 534 personnes sont mortes du Covid-19, portant le bilan total à 70.183 décès, a annoncé lors d'une conférence de presse un responsable du ministère de la Santé, Ricardo Cortés. Le ministère avait d'abord estimé à 8.000 le nombre de morts qui seraient provoquées par l'épidémie, avant de passer à 30.000 puis 60.000 dans le cadre d'un scénario "catastrophe". Quelque 5.935 nouveaux cas de contamination ont par ailleurs été recensés lors des dernières 24 heures, soit 658.299 au total, a précisé M. Cortés, en soulignant que ce chiffre était en hausse après quatre semaines de baisse. "Néanmoins, le taux de positivité (au Covid-19) continue à diminuer. Ce qui nous semble être une nouvelle encourageante", a-t-il affirmé. Le Mexique, qui compte 128,8 millions d'habitants, est le 4e pays du monde le plus touché en nombre de morts, derrière les Etats-Unis (191.802), le Brésil (130.396) et l'Inde (75.271), selon un bilan de l'AFP basé sur des chiffres officiels. Le Mexique a instauré un confinement le 23 mars pour lutter contre la propagation du coronavirus, en n'autorisant que la poursuite des activités essentielles. Depuis le mois de juin, certains secteurs de l'économie ont repris très progressivement mais les écoles, notamment, restent fermées. (Belga)

