Coronavirus - Le nombre de morts poursuit sa tendance à la baisse

Le nombre de décès quotidiens du au coronavirus continue de diminuer, selon les dernières données publiées par l'Institut de santé publique Sciensano mercredi matin. En moyenne, 32,9 personnes ont succombé au Covid-19 entre le 14 et le 20 février, une diminution de 14,5% en une semaine. Au total, l'épidémie a coûté la vie à 21.956 personnes en Belgique.Le taux de reproduction (Rt) du coronavirus s'établit à 1,03. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus progresse. Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués, atteint lui 6,5%. Il s'affiche en hausse, de 1,4%, après avoir longtemps stagné autour des 5%. Cette augmentation a lieu alors que le nombre de tests réalisés chute encore. Entre le 14 et le 20 février, environ 37.400 dépistages ont été effectués en moyenne chaque jour, soit une baisse de 13% en une semaine. Le nombre de nouvelles contaminations repart à la hausse, avec 2.170,7 nouveaux cas détectés en moyenne par jour sur la période de référence (+19%). Les admissions à l'hôpital, elles, stagnent, avec en moyenne 118,8 hospitalisations par jour entre le 17 et le 23 février. Hier/mardi, 1.707 lits étaient occupés à l'hôpital par des patients Covid-19 (+0%), dont 355 en soins intensifs (+2%). Une assistance respiratoire était nécessaire pour 176 malades. L'incidence, à savoir le nombre de cas sur 100.000 habitants en 14 jours, elle s'établit à 241,8 (-14%). Plus de 416.000 personnes ont reçu une première dose du vaccin tandis que 272.031 se sont vu administrer une seconde injection. (Belga)

