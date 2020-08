Coronavirus - Le nombre de nouveaux cas autour de 500 par jour en moyenne

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en Belgique s'élevait à 509,4 par jour en moyenne entre le 12 et le 18 août, ce qui représente une diminution de 17% par rapport à la période de sept jours précédente, selon les données mises à jour samedi matin par Sciensano. Les contaminations augmentent à Bruxelles et dans le Brabant flamand.A Bruxelles, le nombre de cas continue d'augmenter, avec 874 contaminations, ou 68 de plus par rapport à la période précédente. L'incidence y est de 71,7 nouveaux cas par 100.000 habitants. Dans le Brabant flamand, les contaminations augmentent également (+16 par rapport aux sept jours précédents). Au total, 80.894 cas ont été confirmés en Belgique depuis le début de l'épidémie. Concernant les hospitalisations, 27 nouvelles admissions ont été recensées vendredi, ainsi que 34 sorties, pour un total de 314 patients hospitalisés, dont 74 en soins intensifs. Entre le 12 et le 18 août, 29,7 hospitalisations ont été enregistrées en moyenne par jour (-9%). L'augmentation des décès du Covid-19, elle, se poursuit, atteignant 9.985 au total. La moyenne quotidienne des décès sur une période de sept jours est à présent de 10, soit 52% que la semaine précédente. (Belga)

