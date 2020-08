Coronavirus - Le nombre de nouveaux cas toujours autour des 500, seuls les décès augmentent encore

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus était en moyenne de 507,9 par jour sur la période entre le 13 et le 19 août, selon les données mises à jour dimanche matin par Sciensano. La Belgique comptabilise désormais 81.468 contaminations au Covid-19. Ces chiffres étaient respectivement de 509,4 et de 80.894 dans le bilan de samedi matin. Les décès ont, eux, progressé sur ce même laps de temps, de 31%, pour atteindre 9,7 par jour en moyenne et un total de 9.988 depuis le début de la crise, soit trois unités de plus que le chiffre communiqué la veille.Les hospitalisations reculent également, de 2%. Leur moyenne quotidienne sur sept jours est de 30,4. Quelques 18.863 admissions ont eu lieu depuis que le coronavirus a fait son arrivée en Belgique. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.