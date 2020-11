Coronavirus - Le nombre de patients hospitalisés continue de diminuer

Hier/jeudi, 4.395 malades du Covid-19 étaient hospitalisés, selon les données publiées vendredi matin par Sciensano. Un nombre qui continue de baisser, alors que 4.570 lits d'hôpitaux étaient encore occupés mercredi par des patients infectés par le coronavirus.Les soins intensifs traitaient 1.034 patients jeudi, dont 671 nécessitaient une assistance respiratoire. Là encore, on constate une baisse en 24 heures. Sur les sept derniers jours, une moyenne quotidienne de 256,9 admissions à l'hôpital a été enregistrée, soit une diminution de 31%. Sur la période du 17 au 23 novembre, 2.764,6 infections en moyenne ont été dépistées par jour (-37%). Depuis le début de l'épidémie, 567.532 cas ont été détectés au total. L'incidence sur 14 jours atteint 434,1 contaminations pour 100.000 habitants. Au total, 16.219 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19. Le bilan des décès s'est alourdi de 142 morts par rapport aux données communiquées mercredi. La moyenne des décès quotidiens poursuit sa baisse, avec 149,1 morts par jour en moyenne entre le 17 et le 23 novembre (-21,3%). Entre le 17 et le 23 novembre, plus de 28.200 tests ont été effectués en moyenne chaque jour, pour un taux de positivité de 12,5%. Depuis le début de l'épidémie, plus de 5,7 millions de tests ont été réalisés. (Belga)

