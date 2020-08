Coronavirus - Le nombre moyen d'infections s'élève désormais à 465 par jour

Le nombre moyen d'infections au coronavirus continue d'augmenter et est passé à 465,4 par jour entre le 23 et le 29 juillet, indique dimanche l'Institut de santé publique Sciensano dans la mise à jour des données de son tableau de bord. Cela représente une augmentation de 78% par rapport à la semaine précédente.Le nombre d'infections en Belgique s'élève désormais à 69.402, contre 68.751 samedi. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 pour 100.000 habitants suit la même tendance à la hausse. Pour la période s'étalant sur deux semaines, et jusqu'au 29 juillet inclus, 44,3 cas ont été recensés (contre 40,7 samedi). Le nombre d'admissions à l'hôpital progresse aussi avec une moyenne de 25 par jour (23 samedi), en progression de 84% par rapport à la semaine précédente. Sciensano fait également part d'une moyenne de 2,7 décès par jour. Depuis le début de l'épidémie, 9.845 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.