Coronavirus - Le Portugal va mettre fin à l'état d'urgence

L'état d'urgence en vigueur au Portugal depuis novembre pour freiner la pandémie de Covid-19 prendra fin vendredi grâce à une amélioration de la situation sanitaire, a annoncé mardi le chef de l'Etat."J'ai décidé de ne pas renouveler l'état d'urgence", a déclaré lors d'une allocution télévisée le président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa. "La stabilisation et la baisse du nombre de morts et de personnes hospitalisées (...) a pesé dans ma décision", a-t-il ajouté, en appelant toutefois à la prudence. Après un pic de près de 13.000 nouveaux cas de Covid-19 détectés fin janvier, le nombre de contagions quotidiennes s'est stabilisé sous les 500 ces derniers jours. L'état d'urgence est un régime exceptionnel qui permet notamment au gouvernement de prendre des mesures pour restreindre certaines libertés afin de freiner la progression de la pandémie. Après avoir consulté les experts mardi sur la situation sanitaire au Portugal, le gouvernement doit décider cette semaine s'il poursuit son plan de déconfinement progressif. "La lutte contre la pandémie évolue positivement", s'est félicité mardi le Premier ministre Antonio Costa, alors que la veille le pays n'a enregistré aucun décès lié au Covid-19, une première depuis août 2020. La prochaine et dernière étape du plan de déconfinement est prévue à partir de lundi, avec notamment le retour des évènements publics. Après deux mois d'un confinement général pour endiguer une violente troisième vague de l'épidémie, le Portugal avait commencé à desserrer l'étau à la mi-mars. Seules une dizaine de municipalités, affichant un taux d'incidence trop élevé, n'ont pas suivi toutes les étapes du déconfinement. Le Portugal a franchi le cap des 3 millions de vaccins administrés. Près de 800.000 personnes ont déjà reçu les deux doses du vaccin dans ce pays d'un peu plus de 10 millions d'habitants, selon le dernier bilan des autorités sanitaires, dont l'objectif est d'atteindre 70% de la population vaccinée cet été. (Belga)

