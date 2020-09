Coronavirus - Le Premier ministre français, testé à nouveau négatif au Covid-19, met fin à son isolement

Le Premier ministre français Jean Castex a été testé "négatif" au Covid-19 lors d'un second dépistage réalisé samedi, mettant aussitôt fin à son isolement, sept jours après le contact avec le directeur du Tour de France lui-même infecté, a annoncé Matignon à l'AFP."Conformément au protocole sanitaire, sept jours après le contact avec une personne qui était déclarée positive à la Covid-19, le Premier ministre s'est fait tester ce jour", a expliqué Matignon. "Le résultat du test est négatif. Le Premier ministre ne sera donc plus ni à l'isolement ni en télétravail à compter de cet après-midi", a précisé cette source. Le chef du gouvernement français s'était isolé après le contact et avait dû modifier son agenda pour rester à Matignon, le Conseil des ministres de mercredi s'étant notamment déroulé intégralement en visioconférence. Un premier test réalisé mardi s'était déjà avéré négatif, mais le protocole prévoyait que M. Castex passe un nouveau test sept jours après le contact et qu'il reste isolé jusque-là. M. Castex avait pris place il y a une semaine exactement dans la voiture de la direction du Tour, aux côtés de Christian Prudhomme, pour suivre la 8e étape. "Ils portaient tous deux un masque et ont respecté les gestes barrières", avait alors assuré Matignon. (Belga)

