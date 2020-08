L'homme d'affaires espagnol Alejandro Agag, créateur et président du championnat de Formule E, a annoncé sur son compte Instagram avoir été testé positif au Covid-19, mercredi après le premier ePrix de Berlin."Trop triste d'avoir manqué ma première course de Formule E, que j'ai dû regarder depuis ma chambre d'hôtel à Berlin. J'ai été testé positif au Covid à mon arrivée et j'observe l'excellent protocole mis en place pour maintenir chacun en bonne santé. Tout le monde me manque dans le paddock !!!", écrit Alejandro Agag. La course de mercredi, disputée à huis clos dans le respect de mesures sanitaires strictes et avec moins de 1.000 personnes présentes sur site, était la première d'une série de six en neuf jours au même endroit, dans l'ancien aéroport de Tempelhof, qui viendront clore une saison 2019/2020 perturbée par la pandémie. Le Portugais Antonio Felix da Costa s'est imposé mercredi. Les Belges Jérôme D'Ambrosio et Stoffel Vandoorne ont pris les 5e et 6e places. (Belga)