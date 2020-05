Coronavirus - Le PTB veut un fonds d'aide aux indépendants et PME alimenté par "les surprofits"

Le PTB a proposé lundi la mise en place d'un fonds d'aide aux indépendants et PME qui serait alimenté par "les surprofits" réalisés par certaines entreprises durant la crise du coronavirus.Le PTB constate que des acteurs de l'e-commerce et de la grande distribution "comme Amazon, Colruyt ou Carrefour" voient leur chiffre d'affaires "solidement augmenter" avec la crise sanitaire actuelle. Le parti suggère d'établir un impôt de 75% sur "les surprofits", calculés en comparant "les profits réalisés ces derniers mois à la moyenne du profit des cinq dernières années." La mesure ne toucherait que les grandes entreprises qui auront réalisé un profit exceptionnel en 2020 et avec un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros. D'après la calculs du parti du travail de Belgique, une telle taxe pourrait rapporter près de 80 millions d'euros "rien que pour les cinq grandes enseignes que sont Colruyt, Carrefour, Delhaize, Aldi et Louis Delhaize". Mais outre la grande distribution, la mesure s'appliquerait à d'autres secteurs où des "surprofits" sont réalisés, comme l'industrie pharmaceutique, le para-médical, l'agro-alimentaire, le transport ou encore la logistique. "Cette idée n'est pas neuve", argumente le député PTB Marco Van Hees, cité dans un communiqué. "Une telle taxe sur les bénéfices excédentaires a existé en France durant la Première Guerre mondiale et aux États-Unis ainsi qu'au Canada lors de la Seconde Guerre mondiale, par exemple." Par ailleurs, le PTB veut lever un impôt de 5% sur le chiffre d'affaires réalisé en Belgique par les grandes plateformes d'e-commerce établies à l'étranger comme Bol.com, Amazon, Coolblue ou Zalando). Une mesure qui pourrait rapporter au moins 40 millions d'euros dans les caisses de l'Etat, selon le parti marxiste. (Belga)

