Coronavirus - Le Québec annonce un reconfinement partiel jusqu'au 11 janvier

Le Premier ministre du Québec François Legault a annoncé mardi une série de nouvelles restrictions comprenant la fermeture des commerces non-essentiels du 25 décembre au 11 janvier et le télétravail obligatoire dès jeudi, afin d'enrayer la seconde vague de coronavirus.Les salons de coiffure et les magasins de vêtements seront notamment fermés, tandis que les commerces alimentaires, de ventes d'alcool et de cannabis pourront rester ouverts, comme c'était le cas lors de la première vague. Province la plus touchée par le coronavirus au Canada, le Québec a recensé mardi 1.741 nouveaux cas et 39 morts supplémentaires. "Même si on s'en sort mieux qu'ailleurs, il reste que le niveau de la propagation du virus est quand même fort au Québec", a déploré François Legault, lors d'un point presse. Le Québec va amorcer une "pause du temps des fêtes jusqu'au 11 janvier" durant laquelle le télétravail sera obligatoire, à compter du 17 décembre. Les écoles primaires seront également fermées jusqu'au 11 janvier, soit une semaine supplémentaire par rapport aux vacances habituelles. En outre, de nouvelles régions vont passer au rouge, soit le seuil d'alerte maximale. La majorité des régions de la province le sont déjà, ce qui implique que les rassemblements y sont interdits. Le Québec prévoit toutefois des assouplissements pour la période du 17 décembre au 11 janvier: les Québécois pourront pratiquer ensemble des activités extérieures, jusqu'à huit personnes. "C'est une bonne chose d'aller dehors, c'est beaucoup moins dangereux, il y a beaucoup moins de propagation du virus à l'extérieur qu'à l'intérieur", a justifié M. Legault en priant les Québécois de se maintenir à deux mètres. Les parcs et sites extérieurs seront ouverts. Et les personnes seules, qui ne peuvent actuellement recevoir qu'une seule personne à la fois, pourront aller "dans la bulle d'une autre famille" pendant cette période. "Je suis confiant qu'on va être capables de rouvrir le 11 janvier" les commerces, a précisé M. Legault. Au lendemain du lancement d'une campagne historique de vaccination au Canada, le Québec avait vacciné au total plus d'un millier de personnes, dont 900 mardi, des personnels de santé et des pensionnaires de maisons de retraite. La deuxième vague de la pandémie s'est accélérée ces dernières semaines au Canada et le pays recensait au total 473.353 cas de coronavirus et 13.627 morts. (Belga)

