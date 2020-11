Coronavirus - Le Québec propose un "contrat moral" pour les fêtes de Noël

Le Premier ministre du Québec a proposé jeudi un "contrat moral" aux Québécois pour lutter contre la propagation du coronavirus: ils pourront se rassembler en famille pendant quatre jours à Noël et en échange ils limiteront les contacts une semaine avant et après les fêtes."Je veux proposer aux Québécois un contrat moral pour le temps des fêtes: ce qu'on propose c'est de permettre les rassemblements familiaux pendant quatre jours", a annoncé François Legault, lors d'une conférence de presse. Du 24 au 27 décembre, les rassemblements jusqu'à dix personnes seront permis. "En échange", a-t-il ajouté, "ce qu'on demande aux Québécois, c'est d'essayer de ne pas avoir de contacts une semaine avant Noël, une semaine après Noël" afin d'éviter la propagation du virus. "On veut idéalement avoir un espèce de confinement, une semaine avant, une semaine après", a ajouté M. Legault, écartant tout rassemblement pour le réveillon et le jour de l'An. M. Legault a également annoncé un nouveau prolongement des mesures restrictives dans les zones en "alerte rouge", dont les régions de Montréal et Québec. Les bars, restaurants, cinémas, musées et bibliothèques notamment resteront fermés jusqu'au 11 janvier dans ces zones. Depuis le 1er octobre, les Québécois ont été appelés à ne pas recevoir d'invités à leur domicile. Le Québec est la province canadienne la plus touchée par l'épidémie avec plus de 128.000 cas et 6.700 morts (pour 315.000 cas et environ 11.264 morts au niveau fédéral). (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.