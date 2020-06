Les organisateurs du rallye d'Ypres ont annoncé mardi avoir déposé une candidature pour obtenir l'organisation d'une manche du championnat du monde des rallyes, actuellement paralysé par la pandémie de coronavirus.Les trois premières épreuves de la saison WRC ont pu avoir lieu entre janvier et mi-mars et le Français Sébastien Ogier (Toyota) mène le classement des pilotes. Sept des manches suivantes ont été reportées sine die (Argentine, Italie) ou annulées (Portugal, Kenya, Finlande, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne). Trois rallyes sont pour l'heure encore programmées à leur date initiale: en Turquie (24-27 septembre), en Allemagne (15-18 octobre) et au Japon (19-22 novembre). Lundi, le président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) Jean Todt avait indiqué que le WRC étudiait plusieurs scénarios pour une reprise en septembre. Le rallye d'Ypres négocie actuellement avec la FIA et le WRC pour décrocher l'organisation d'une manche WRC du 1er au 4 octobre. Ce serait la première fois que le championnat du monde passe par la Belgique. "La décision sera prise dans les jours qui viennent", indiquent les organisateurs du rallye d'Ypres dans un communiqué publié mardi. Manche du championnat de Belgique, le rallye d'Ypres devait avoir lieu les 26 et 27 juin mais a été reporté à début octobre à cause de la pandémie de Covid-19. (Belga)