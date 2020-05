Le RB Salzbourg a remporté la Coupe d'Autriche de football en écrasant 5-0 l'Austria Lustenau, un club de D2, en finale, vendredi soir sur terrain neutre, au Wörthersee Stadion de Klagenfurt.Cette finale de Coupe était la première rencontre disputée en Autriche depuis la levée de la suspension des compétitions causée par la pandémie de coronavirus. La rencontre s'est jouée à huis clos et selon le respect des mesures de sécurité. Ainsi, la remise des médailles et de la Coupe s'est déroulée en respectant la distanciation sociale. Andreas Ullmer a lui-même soulevé le trophée sur une table et l'a ensuite passé à ses coéquipiers, qui sont restés à l'intérieur d'un cercle dessiné sur le sol pour garder les distances de sécurité. Le championnat d'Autriche reprendra le 2 juin. Salzbourg, leader avec 3 points d'avance sur Linz, peut réaliser le doublé. C'est la 7e Coupe remportée par le RB Salzbourg, qui conserve son titre. Le club compte aussi 13 titres de champion, et vise un 7e sacre d'affilée. (Belga)