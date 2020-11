Le roi d'Espagne Felipe VI s'est placé en quarantaine après avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19, a annoncé lundi le Palais royal."Une personne avec laquelle il a été en contact hier a été testée positive au Covid-19 aujourd'hui", a indiqué le Palais dans un communiqué. "Conformément aux règles sanitaires, il observera à partir de maintenant une quarantaine préventive de dix jours", a ajouté le Palais, en précisant que toutes les activités officielles du souverain seraient suspendues durant cette période. La Reine Letizia et les enfants du couple royal, la princesse Leonor et l'infante Sofia, "pourront poursuivre leurs activités normalement", a encore dit le Palais. Héritière du trône, la princesse Leonor avait dû observer pour sa part une quarantaine de 14 jours mi-septembre après la détection d'un cas de Covid-19 parmi ses camarades de classe, avant d'être testée négative. L'Espagne reste l'un des pays les plus touchés par la pandémie, avec plus d'1,5 millions de cas et plus de 43.000 morts. (Belga)