Coronavirus - Le Sénat néerlandais fermé pour deux semaines

La chambre haute du Parlement néerlandais a annoncé jeudi l'annulation des deux prochaines sessions pour limiter la propagation du nouveau coronavirus."Les sessions au Sénat du mardi 17 mars 2020 et du mardi 24 mars sont annulées. Cela vaut aussi bien pour les sessions plénières que pour les réunions des commissions", a déclaré dans un communiqué la chambre haute, qui compte des membres d'un certain âge. "Avec ces mesures, le Sénat veut contribuer à empêcher la propagation du coronavirus", a-t-il poursuivi. Le Sénat, qui se réunit en session plénière tous les mardis, a également décidé de faire travailler ses employés à domicile autant que possible. Le gouvernement néerlandais a annoncé jeudi une série de mesures afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus, dont une interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, et ce jusqu'au 31 mars inclus. Si les écoles restent ouvertes, les universités du pays ont annoncé dans la foulée un arrêt des cours et des examens jusqu'à cette même date. (Belga)

